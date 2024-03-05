الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الكويت تستعد لانتخاب أول برلمان محصن من الإبطال القضائى

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

بدأ الراغبون في الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي، بالتوافد على الإدارة العامة للانتخابات لتقييد ترشحهم مع فتح باب الترشح لمدة 10 أيام بدءًا من أمس الاثنين.

 

ومن أبرز الذين قدموا أوراق ترشيحهم للانتخابات خلال اليوم الأول، رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون الذي يتم الـ90 عامًا هذه السنة، حيث أمضى زهاء 50 سنة منها في العمل البرلماني، وذلك منذ فاز بعضوية مجلس الأمة لأول مرة في العام 1975، فيما كان خسر في انتخابات 1967.

 

وقال السعدون الذي يعد من الرموز والمراجع البرلمانية في الكويت، في تصريح له عقب الترشح: "آمل أن نكون في الكويت مقبلين على قضايا إصلاحية".
 

وتأتي الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 4 أبريل المقبل، وهي الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مختلفة عن الانتخابات الأخيرة وتؤسس لمجلس لن يواجه ظروفًا واجهت مجالس سابقة من إبطال قضائي بسبب الطعن على مرسوم حل المجلس السابق أو مرسوم الدعوة.

 

وسبق أن أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت 3 مجالس لعدم دستورية مرسوم الحل أو مرسوم الدعوة للانتخابات الخاصة بها يكون المجلس المنتظر في مأمن من الإبطال القضائي لهذين السببين بما أصدره المجلس المحلول مؤخرًا من قانون يعدل على قانون المحكمة الدستورية في هذا الجانب حدد مدة 10 أيام من صدور مرسوم الحل للطعن عليه.

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