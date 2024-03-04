الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مرسوم بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتى 4 أبريل

مجلس الأمة الكويتى
مجلس الأمة الكويتى

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، أمس الأحد، مرسوم دعوة الناخبين، من أجل اختيار أعضاء مجلس الأمة، في تصويت يوم 4 أبريل المقبل.

 

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر في 15 فبراير الماضي، مرسومًا بحل مجلس الأمة الذي انتخب في يونيو الماضي.

 

وقال الديوان الأميري آنذاك، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

 

والانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، ستصبح الأولى في عهد  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما شهد عهد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال الفترة من 2020 حتى 2023، إجراء 3 انتخابات للمجلس.

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