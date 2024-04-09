الكويت.. تأجيل انعقاد أول برلمان فى عهد "مشعل الصباح" بعد اعتذار "السالم" عن رئاسة الحكومة

صدر مساء الإثنين مرسوم أميري بتأجيل انعقاد أول برلمان في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى 14 مايو المقبل.

وكان مقررا أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في 17 أبريل الجاري، بموجب مرسوم أميري صدر أمس الأحد، قبل أن يتم تأجيله.

جاء مرسوم التأجيل بعد أنباء عن اعتذار رئيس مجلس الوزراء الشيخ والدكتور محمد صباح السالم الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، أول من أمس السبت، وذلك غداة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 2024 التي جرت في 4 أبريل الجاري، والتي تعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.

جاءت استقالة الحكومة وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.