أمير الكويت يصل العاصمة الرياض وسط استقبال حافل بالطائرات الحربية

وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق، مساء اليوم، إلي العاصمة السعودية الرياض، وقام سرب من الطائرات الحربية السعودية بمرافقة طائرة الأمير الأحمد فوق الأجواء السعودية وقدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا شكلت فيه ألوان علم دولة الكويت، ثم قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالزيارة.

واستقبل الشيخ مشعل على أرض المطار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، كما كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

ويرافق أمير الكويت وفدا يضم كلا من الشيخ ناصر المحمد، والشيخ دعيج خليفة المالك، والشيخ سالم عبدالعزيز السعود، والشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد صباح السالم، والشيخ الدكتور علي سالم العلي، والشيخ مبارك دعيج الإبراهيم، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

وأعلنت الكويت الاربعاء الماضي تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبًا للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي 18 يناير الجاري صدر مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

ودعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح إلى تحقيق إنجازات ملموسة تحقق آمال الكوتيين.