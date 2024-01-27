السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 27 يناير 2024

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

سعر جرام  الذهب في السعودية اليوم السبت 27 يناير 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

سعر الذهب فى السعودية 

 سجل سعر الذهب في السعودية اليوم، عيار 21 قيمة 212.94 ريال،بينما سجل  عيار 24 بـ243.36 ريال. 

سعر الذهب فى السعودية اليوم عيار 22

وسجل عيار الذهب عيار 22 اليوم فى السعودية سعر 222.92 ريال 

سعر الذهب فى السعودية اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر 182.52 ريال سعودى 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

سعر الذهب فى السعودية اليوم عيار 14

وسجل عيار 14 اليوم سعر 142.37 ريال 

 

سعر الذهب اليوم فى السعودية عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 قيمة 121.68 ريال 

 

سعر الذهب عيار 10 اليوم فى السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 قيمة 101.48 جنيه .

 

سعر الذهب عيار 9 فى السعودية اليوم 

وسجل جرام الذهب عيار 9 اليوم سعر 91.26 

 

سعر الذهب عيار 8 اليوم فى السعودية

وسجل جرام الذهب عيار 8 اليوم سعر 81.04 

 

أسعار الذهب في السعودية 

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت 27 يناير 2024  بالريال السعودي:

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 

سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1،216.81 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 

سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2،433.62 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب20 جرام:

سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 4،867.24 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب50 جرام :

سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 12،168.10 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب100 جرام :

سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 24،336.20 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب250 جرام 

سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 60،840.49 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب500 جرام :

سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 121،680.99 ريال سعودي

سعر سبيكة الذهب1000 جرام :

سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 243،361.98 ريال سعودي

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