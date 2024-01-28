الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

فراولة
فراولة

أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وأضاف "موسى" أن القرار السعودي لا يعد حظرًا أو رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه تنظيم السوق الداخلية في المملكة وفقًا لمعطيات العرض والطلب.

وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري تلقى خطابًا رسميًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، حيث يتطلب من المُصدرين للفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يومًا بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف تنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علمًا بأن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقًا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى، علمًا بأنه ستتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبارًا من الخميس 1 فبراير.

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام، تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وأصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرًا لجودتها العالية.

الزراعة السعودية تحظر صادرات الفراولة المصرية وقرار المملكة تنظيمي ويخص كـل دول

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