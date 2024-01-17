الأربعاء 17 يناير 2024
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عالم

بالأسماء.. تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح

محمد السالم الصباح
محمد السالم الصباح رئيس وزراء الكويت

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، لتكون أول حكومة يأمر بتشكيلها خلفًا لحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووفق الديوان الأميريي الكويتي صدر اليوم المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرًا من بينهم سيدة فقط.

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تفاصيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح:

 وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:

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1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.

4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 - د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.

11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.

12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

13 - د.نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

وتعد هذه أول حكومة يشكلها الشيخ مشعل الأحمد الصباح منذ توليه إمارة البلاد خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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