مجلس الشيوخ يحيل عدد من التقارير والطلبات للحكومة لتنفيذ توصياتها

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، عددا من تقارير اللجان النوعية الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وقال رئيس المجلس، ان تلك التقارير بشان اقتراحات برغبات او طلبات مناقشة عامة مقدمة من العديد من النواب وتم مناقشتها ودراستها بتلك اللجان وجاء بها توصيات مقدمة للحكومة لتنفيذها.

وجاءت تلك التقارير المحالة علي النحو التالي: