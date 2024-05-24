رسلان: مشروعات وشراكات جديدة بين اتحاد القبائل العربية ورجال أعمال قطريين

أكد أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، ورئيس لجنة الشئون العربية الأسبق بمجلس النواب أهمية التعاون المصري القطري في كافة المجالات حيث استقبل اتحاد القبائل العربية والعائلات، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، وفدا من دولة قطر، قدم خلالها الوفد القطري التهنئة بمناسبة تدشين اتحاد القبائل العربية ودوره المستقبلي والتعاون بين رجال الأعمال في الاتحاد ورجال الأعمال القطريين.

وقال “رسلان” في تصريحات صحفية، إن الوفد القطري بحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، والتنسيق في عمل شراكات ومشروعات جديدة ومختلفة في القطاعات الصناعية، الزراعية، والتجارية ومزيد من المشروعات الجديدة .

وأضاف أنه تم التوافق بين الجانبين على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل العربية والعائلات،ومجموعة شركات الشيخ جاسم.ذ على أن يكون لأعضاء الاتحاد من رجال الأعمال في المجالات المختلفة، الأولوية في تنفيذ المشروعات مع الجانب القطري وكذلك الجمعيات المركزية الزراعية بالمحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لدعم ومساندة جهود الدولة في عمليات التنمية والبناء بالمحافظات الحدودية إلى جنب مع الدور المجتمعي في المناطق الحدودية، لاسيما الأكثر احتياجًا، لاستكمال رؤية القيادة السياسية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النهوض بحياة المواطنين في كافة ربوع مصر.

وأكد “رسلان” أن المرحلة المقبلة تتطلب تضامن الجهود، ومساندة المجتمع المدني بما فيها الاتحاد للدولة، لجهود الدولة لتحقيق التنمية والأمن والأمان خاصة بالمحافظات الحدودية

وكشف نائب رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع عدد من الشركاء في ضوء المشروعات التنموية المستمرة في جميع المجالات بكافة أنحاء الجمهورية والمشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.