الجمعة 03 مايو 2024
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مصر

"القصير والعطية" يبحثان آفاق التعاون المصرى القطرى بمجال الزراعة والأمن الغذائى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة مع وزير البلدية القطري

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" بالعاصمة السعودية الرياض، وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس الوفد القطري في الاجتماعات.

وخلال اللقاء، أعرب الوزيران عن تطلعهما في تعزيز التعاون المصري القطري، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين.

وأكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية، خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، مؤكدًا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة الأشقاء بدولة قطر.

وأضاف "القصير" أن مجالات التعاون ممكن أن تشمل أيضًا التبادل التجاري والصادرات الزراعية، مشيرًا إلى جودة المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم. كما أنه يمكن التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتسهيل كافة الإجراءات، من أجل تعزيز وتطوير التعاون المشترك المصري القطري في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة، وبما يحقق مصلحة البلدين.

من ناحيته، أعرب "العطية" عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أنه شخصياً يحمل لمصر كل حب وتقدير. كما أعرب عن تطلعه لزيادة التعاون الزراعي والتبادل في مجال الصادرات الزراعية إلى مستوى العلاقات الطبية والمتميزة بين القيادتين القطرية والمصرية.

وأشار "العطية" كذلك إلى أن الزراعة أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً في بلاده، خاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. وأكد على ما طرحه وزير الزراعة المصري من مجالات مهمة للتعاون، بالإضافة إلى استيراد الخيول المصرية العربية الأصلية التي تحظى باهتمام الشعب القطري.

في نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على ترجمة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع، وتشكيل لجان فنية للتواصل، على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة هي نقطة التواصل لسرعة إنهاء إجراءات التعاون بين البلدين الشقيقين.

-القصير والعطية يبحثان آفاق التعاون المصرى القطري مجال الزراعة والأمن

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