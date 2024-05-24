الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف زكى وهنيدى أبرز الحضور.. علاء مرسى يحتفل بعقد قران ابنته (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

احتفل الفنان علاء مرسي اليوم الجمعة، بعقد قران ابنته ريم بمسجد الشرطة وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، وعائلة العروسين.

وحرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة علاء مرسي فرحته بعقد قران ابنته، وعلى رأسهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان محمد هنيدي والفنان حمادة هلال وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وغيرهم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علاء مرسي، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل عتبات البهجة، مع الفنان يحيي الفخراني، الذي دار في إطار كوميدي حول السعادة وكيفية تحقيقها، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من إخراج مجدي أبو عميرة.

أشرف زكي علاء مرسي داخل وخارج الوسط الفني الفنان علاء مرسي حمادة هلال الفنانين

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