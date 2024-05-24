"شاروخان" يتصدر الترند.. كيف نجح ملك بوليوود في الوصول إلى العالمية؟

تصدر النجم العالمي شاروخان مؤخرًا، عمليات البحث عبر مواقع ومحركات البحث، بعد وعكة صحية أصابته بسبب تعرضه للشمس لفترة طويلة مما أدى إلى حجزه في إحدى المستشفيات لحين تماثله للشفاء.

وحرصت مديرة أعمال "شاروخان" على طمأنة جمهوره مؤكدًا أن تماثل للشفاء وبحالة جيدة وخرج أمس من المستشفى ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وتصدر “شارو” تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يعتبر من أهم نجوم بوليوود، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، كما أنه اشتهر عالميًا سواء بالشرق الألوسط أو أوروبا نظرًا لرصيده الفني الكبير وأعماله السينمائية التي حققت إيرادات قياسية بدور العرض السينمائي وقت عرضها.

وقدم “شاروخان” تاريخ سينمائي عظيم، مما تسبب في إطلاق لقب “ملك بوليوود” عليه، من قبل جمهوره والنقاد، وجسد أدوار متعددة ورفض لبس عباءة التقليد مثلما فعل أبناء جيله، وفضل أن تكون له طريقة خاصة في تقديم أعماله الفنية ما بين الكوميدي والرومانسي والشرير، كما أنه تميز بأسلوبه الراقي مع الصحافة والإعلام، وليس هم فقط، بل مع كل من يتعامله معه يصفه بالرقي نظرًا لتواضعه واحترافيته.

دخل “شارو” بوابة الفن من خلال تجسيده أدوار الشر، فكانت بدايته عام 1993 بفيلم “darr” وحصل على جائزة أفضل أداء عن الفيلم وذلك لاختياره كأفضل أداء في دور شرير، ولعب خان في “Baazigar” بالعام نفسه دور منتقم غامض يقتل صديقته مما سبب صدمة الجماهير الهندية وذلك بسبب العنف الغير المتوقع، الذي يخالف مقاييس بوليوود، في كامبردج المصاحب للثقافة الهندية الحديثة، وحصد جائزة أفضل ممثل عن الفيلم.

ويعد فيلم Baazigar ظهوره الأول مع الممثلة كاجوال التي قام بالتمثيل معها العديد من الأفلام بعد تلك التجربة، واشتهروا بأنهما أفضل ثنائي في عالم بوليوود، وفي عام 2003 ذكرت موسوعة السينما الهندية أن شاروخان تحدى صورة البطل التقليدية في كل هذه الأفلام، وخلق نسخته الخاصة من البطل الغير التقليدى، وتوالت نجاحاته في السينما محققًا نجاحات ساحقة وكانت أخرهم عام 2023فيلمي “Jawan” و“Pathaan” واللاتي حدن إيرادات تخطت الـ 13 مليون دولار خلال أيام من طرحها بالسينما وقتها.

جدير بالذكر أن كان نجم بوليوود شاروخان دخل إلى المستشفى في أحمد آباد بعد تعرضه لضربة شمس، وكان الممثل شاروخان في أحمد آباد لمشاهدة مباراة الدوري الهندي الممتاز (IPL) بين فريقه كولكاتا نايت رايدرز وسنريسرز حيدر أباد.

وذكرت وكالة أنباء IANS نقلًا عن مصادر أن “ شاروخان كان يعاني من الجفاف لتعرضه لضربة شمس لارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد وهو تحت الملاحظة الطبية رغم أن حالته الصحية مستقرة وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى”.