افتتاح 3 معارض تشكيلية بمركز مقعد السلطان قايتباى للثقافة.. اليوم

يحتضن مركز مقعد السلطان قايتباي للثقافة والفنون، اليوم السبت، افتتاح 3 معارض للفن التشكيلي، لثلاثة فنانين سودانيين وهي، معرض "أماكن عتيقة" للفنان خالد عبد الرحمن، ومعرض "الحب والسلام"، للفنان محمد العتيبي، معرض "حديقة زهور توليب زائفة" للفنانة ريم الجعيلي.

معرض أماكن عتيقة

تحت عنوان "أماكن عتيقة"، تفتتح في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، بمركز مقعد السلطان قايتباي، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان السوداني خالد عبد الرحمن، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تحتفي بالتاريخ الطويل للتبادل الثقافي بين السودان ومصر، وتقام تحت عنوان "على طول ضفاف وادي النيل: يوم مصري سوداني في مقعد السلطان قايتباي".

و"خالد عبد الرحمن"، والذي يفتتح معرضه في مقعد السلطان قايتباي، اليوم، هو فنان علم نفسه بنفسه، ولد عام 1978 في الخرطوم بالسودان، في أبريل 2023، بعد اندلاع الحرب في السودان، قرر خالد الانتقال إلى القاهرة، حتى يتمكن من مواصلة مسيرته المهنية.

يستخدم "خالد" الوسائط التقليدية للرسم والتلوين للتعبير عن أفكاره الفنية، يستكشف في المقام الأول علاقته بالمساحات التي يعيش فيها، المناظر الطبيعية والمساحات الحضرية والتفاصيل المعمارية، بالإضافة إلى العديد من المعارض الفردية بين السودان ومصر وكينيا والولايات المتحدة، شارك في معارض جماعية في الخرطوم وكمبالا والقاهرة ونيروبي وكيب تاون وغيرها من المدن.

معرض الحب والسلام

في ذات السياق، وفي الرابعة عصرًا، يفتتح بمركز مقعد السلطان قايتباي، معرض الفنان السوداني محمد العتيبي، والذي يقام تحت عنوان "الحب والسلام"، نسبة إلى رواية ليو تولستوي الشهيرة، ولكنه قرر أن يعرض أعماله الفنية في مقعد السلطان قايتباي تحت اسم "الحب والسلام".

و"محمد العتيبي" هو أحد أهم الأسماء المعروفة والمؤثرة في الفن التشكيلي السوداني، ويحظى بتواجد دولي كبير، وله مسيرة طويلة في الحفاظ على المفردات البصرية المتجذرة في التاريخ العربي والإفريقي والبيئة المحيطة بهما الطبيعية منها والمصنوعة، تمكن العتيبي بعد سنوات من البحث واستكشاف الذاكرة البصرية للناس، من خلق لغته البصرية الخاصة.

ولد العتيبي في مدينة "الدويم" بالسودان عام 1948، تخرج في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بالخرطوم، أدار بين عامي 1990 و1997 معرض العتيبي بأم درمان، وعمل أستاذًا مشاركًا بجامعة السودان من 1998 إلى 1999، وقدم أعماله في العديد من المعارض الفردية والجماعية.

معرض " حديقة زهور توليب زائفة"

وفي نفس التوقيت ــ الرابعة عصر اليوم ــ يفتتح بمركز مقعد السلطان قايتباي، معرض "حديقة زهور توليب زائفة" للفنانة ريم الجعيلي.

تعرض ريم الجعيلي في هذا المعرض مجموعة من أحدث أعمالها الفنية التي أنتجاتها في القاهرة، والتي تغوص فيها في عالم موازٍ عميق من زهور التوليب والقطط والشخصيات النسائية، تعبر لوحاتها الملونة والمثيرة للفضول عن الشوق إلى مكان وزمان، حيث يمكن للشخصية الإنسانية أن تتمتع بالحرية والوفاء.

يشار إلى أن مقعد السلطان قايتباي هو أثر مملوكي تم بنائه في القرن الخامس عشر ضمن الضاحية الملكية التي بناها السلطان الأشرف قايتباي في صحراء المماليك، ويتم استخدامه حاليًا كمركز وقاعات للثقافة والفنون.