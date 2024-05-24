قبل احتفالية يوم إفريقيا.. أبرز إصدارات القومي للترجمة عن القارة السمراء

ينظم المركز القومي للترجمة، في الثانية عشرة ظهر بعد غد الأحد 25 مايو، احتفالية باليوم العالمي لقارة أفريقيا.

وتتضمن الاحتفالية تكريم المترجم علي الغفاري، الذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا".

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز ما طرحه القومي للترجمة عن القارة السمراء، آدابها، فنونها، ثقافتها، حاضرها ومستقبلها.

حكايات من موريشيوس

والكتاب الصادر في نسخته العربية عن القومي للترجمة، من تأليف بهلاد رامسورون، وترجمة رشا رمزي. وتأتي أهمية الكتاب بما يطرحه من تعريف القارئ العربي بالثقافة في موريشيوس لفهم الناس وحكاياتهم التي سرت عبر التاريخ كما تسري النسمات. ومن ثم يمكننا القدرة علي فهم المجتمع ككل ما يربطه وما يفككه.

الهلال الأسود.. تجربة المسلمين الأفارقة وإرثهم في الأمريكتين

من تأليف الباحث مايكل.أ. جوميز، أستاذ التاريخ الإفريقي ودراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة نيويورك، ومن ترجمة زكريا صادق الرفاعي.

يتناول الباحث مايكل.أ. جوميز، في كتابه “الهلال الأسود.. تجربة المسلمين الأفارقة وإرثهم في الأمريكتين”، قصة مشرقة وعظيمة عن التجارب الكثيرة للأفارقة المسلمين في الأمريكتين، ومن خلال الدراسة والرؤية العميقة والأسلوب السلس، قدم بلا شك عملا حاسما عن الإسلام بين شعوب الأفارقة في العالم الجديد.

اتجاهات في المسرح الإفريقي

كما طرح المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب “اتجاهات في المسرح الإفريقي وفنون أدائه في القرن الحادي والعشرين”، من تحرير كين إيجوينو، وترجمة خالد رؤوف ومراجعة محمود كامل.

الكتاب يحتوي على أقسام في توجهات ودراسات المسرح والعرض المسرحي المجتمعي التطبيقي وعن كتاب المسرح.

وتضم فصول كتاب “اتجاهات في المسرح الإفريقي وفنون أدائه في القرن الحادي والعشرين”، نتاج عملي لمجموعة عمل قدمت أبحاثها لمجموعة التدقيق خلال فترة تزيد على 4 مؤتمرات عالمية.

الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا

من تأليف مارك لانجان، وترجمة علي الغفاري. يناقش الكتاب كيف تمارس الدول الغنية "الكولونيالية الجديدة" من خلال سيطرتها على اقتصادات الدول النامية، ويُظهر كيف تُستخدم أدوات مثل التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي والمساعدات الخارجية للحفاظ على هذه السيطرة، ويقدم الكتاب حلولًا لمقاومة الكولونيالية الجديدة، مثل التعاون الدولي وتنمية اقتصادات الدول النامية.

القوى العظمى السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا

كما طرح المركز القومي للترجمة أيضًا ترجمة لكتاب "القوى العظمى السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه إفريقيا"، من تأليف ستيفن إم. ماجو، وترجمة شهرت العالم.

يتناول الكتاب قضية رئيسية، تتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتهج سياسة خارجية متماسكة تجاه إفريقيا، وعند تقييم تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاعلاتها مع القارة، لا سيما مع القرن الإفريقي.

يلقي مؤلف كتاب "القوى العظمى السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه إفريقيا"، ستيفن إم. ماجو، بظلال من الشك حول ما إذا كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لديها سياسة خارجية متماسكة تجاه إفريقيا.

الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات

ومن إصدارات القومي للترجمة عن أفريقيا، كتاب "الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات"، من تأليف آنا نونيس، وترجمة شرقاوي حافظ.

يستكشف الكتاب الروايات التاريخية الأفروأمريكية التي كتبتها نساء في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين على نطاق واسع، ويشير إلى أكثر من ثلاثين كاتبة أسهمت أعمالهن في التراث، من مارجريت واكر حتى شيرلي آني ويليامز وترني موريسون.

الأديان الإفريقية والفلسفة

كما طرح المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب “الأديان الإفريقية والفلسفة”، من تأليف جون إس مبيتي، وترجمة إيناس طه.

ويضم الكتاب دراسة متماسكة ونظامية حول مواقف واتجاهات العقل والمعتقد، والتي تطورت في كثير من المجتمعات الإفريقية، قام "مبيتي" بتحديث مادته لتشمل قضايا جديدة، كاستغراق النساء في الدين، والوحدة الممكنة التي يمكن أن نجدها فيما كان يعتقد من قبل أنها تكتل من الأديان المنفصلة تماما.

فضلا عن رواية “الأفريكانية”، من تأليف الكاتبة الأسترالية أريانا داجنينو وترجمة مروي ممدوح سالم. وكتاب “القيم السياسية وطبقة المتعلمين في أفريقيا”، تأليف مجموعة من الباحثين وترجمة عزة خليل.