الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل احتفالية "القومى للترجمة" بيوم القارة السمراء.. الأحد المقبل

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة، الأحد المقبل، احتفالية باليوم العالمي لقارة إفريقيا، تتضمن تكريم المترجم علي الغفاري، الذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا".

%50 خصم على مؤلفات علي الغفاري

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن فعاليات اليوم العالمي لقارة إفريقيا، والذي يتم الاحتفال به الأحد المقبل، في الساعة 12 ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، والكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يشارك في فعاليات الاحتفالية بيوم القارة السمراء، والتي ينظمها المركز القومي للترجمة، مجموعة كبيرة من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز القومي للترجمة أحدث الإصدارات عن الشأن الإفريقي والأدب الإفريقي، وراهن القارة السمراء ومستقبلها.

حيث يشارك بشهادات عن الكتب كل من: المترجم خالد بكري حول كتابه "يوم سعيد"، المترجم ربيع وهبة وكتابه "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، المترجمة رشا رمزي وكتابها "حكايات شعبية من موريشيوس"، المترجم زكريا الرفاعي وكتابه "الهلال الأسود"، المترجم شرقاوي حافظ وكتابه "الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات".

كما يشارك أيضًا في احتفالية القومي للترجمة بيوم إفريقيا العالمي، المترجم عمرو زكري وكتابه "تاريخ العبودية"، المترجم عمرو عبدالفتاح وكتابه "الفتاة التي تزوجت أسدًا"، والمترجم عزت ريان والمترجم محمد عبدالكريم وكتابهما "إفريقيا في روسيا - روسيا في إفريقيا".

كما يكرم المركز القومي للترجمة، خلال فعاليات اليوم، المترجم الكبير علي الغفاري، الذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا"، وبهذه المناسبة يقدم المركز خصومات 50% خلال يوم الأحد المقبل، على كتب المترجم علي الغفاري المتاحة بمنفذ البيع.


المترجم الكبير علي عبدالعزيز إسماعيل الغفاري، خريج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على دورات في اللغويات وتدريس اللغة من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة.

يشار إلى أن اليوم العالمي لقارة إفريقيا هو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بإثيوبيا، وفي عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الإفريقية تعرف باسم الاتحاد الإفريقي، ويتم الاحتفال بيوم إفريقيا في جميع أنحاء العالم.

القومي للترجمة القارة السمراء اليوم العالمى لقارة أفريقيا المترجم على الغفاري فقر التنمية في أفريقيا تاريخ العبودية

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