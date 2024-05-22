"أهمية نقطة مياه" ندوة في مكتبة مصر الجديدة للطفل.. غدًا

تنظم جمعية مصر الجديدة، عبر المكتبات التابعة لها، غدًا الخميس، العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والفنية والثقافية، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها

ففي العاشرة صباح غدٍ الخميس، تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة دكتور نبيل حلمي، ندوة وورشة عمل بعنوان "أهمية نقطة مياه"، تهدف إلى التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استخدامها، ينفذ الورشة مكتبة مصر الجديدة للطفل، بالتعاون مع شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى.

تأتي ورشة العمل لدق ناقوس الخطر إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للفت أنظار الجميع لأهمية التكاتف من أجل الحفاظ على المياه التي تمثل أساس الحياة. تستهدف الورشة تستهدف الأطفال من سن 5 سنوات وحتي 13 سنة.



وتبدأ الورشة بالتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد إستخدامها، بشرح مبسط عن التعريف بموضوع المياه ونصيب مصر من مياه نهر النيل ومواردها المائية الأخري والسلوكيات الصحيحة تجاه ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

وعلى هامش الورشة يقدم عرض للعرائس الموجه للاطفال مبينا لهم أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر منذ عهد الفراعنة وحتى الآن وضرورة الحفاظ عليه كشريان الحياة للمصريين.



وفي سياق متصل، تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة الرابعة عصر الخميس أيضا مجموعة أدباتيا الثقافية ونادي قراءة أدباتيا، في عرض ومناقشة كتابي "كبرياء وهوى" لجين أوستن، و"دروس الحياة " للكاتبة ليزلي جارنر.



الاحتفال بيوم الصداقة العالمى في مكتبة المستقبل



في ذات السياق، تنظم جمعية مصر الجديدة، ندوة بعنوان "االصديق قبل الطريق"، بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، في الخامسة مساء الخميس، في مكتبة المستقبل التابعة للجمعية.

ويوم الصداقة العالمي، هو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011، واضعة في اعتبارها أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملًا ملهمًا لجهود السلام الدولية، وتشكل فرصة لبناء الجسور بين المُجتمعات، ومواجهة صور نمطية مغلوطة والمحافظة على الروابط الإنسانية، واحترام التنوع الثقافيّ.



تحاضر في الندوة الدكتورة إسراء إبراهيم استشارى تنمية بشرية، وتدور محتواها حول علاقة الصداقة بالصحة النفسية، وأسس اختيار الصديق، ومحظورات الصداقة.

يوم الصداقة العالمي هو يوم عالمي للاحتفال بالصداقة، تقديرًا لأهم العلاقات الإنسانية، وجاءت فكرة الاحتفال لإدراك أهمية الصداقة وإعطاء الأصدقاء فرصة للتعبير عن النبل والجمال في جميع أنحاء العالم، يتم الاحتفال باليوم الدولي للصداقة سنويًا في 30 يوليو، وهو التاريخ الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011، حتى تصبح الصداقة عاملًا مشتركا وملهما لجهود السلام في جميع أنحاء العالم.