قاعة أوبونتو للفن تحتضن معرضي "جزيئات" و"غرف فارغة".. التفاصيل

باريناز عليش، فنانة تشكيلية، تقيم معرضها الفردي الخاص، “جزئيات”، بقاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك الإثنين المقبل.

تفاصيل معرض الفنانة باريناز عليش

تحتضن قاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء الإثنين المقبل 27 مايو الجاري، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنانة الإيرانية من أصل مصري باريناز عليش، والذي يقام بالتعاون مع جاليري ليلي هيلز، وتستمر فعالياته حتي 13 يونيو 2024.

ولدت “بريناز عليش”، في طهران لأم إيرانية (مؤرخة / ناشرة) وأب مصري (اقتصادي)، عاشت هناك حتى المدرسة الثانوية وحصلت على الدبلوم من سويسرا قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة لمتابعة تعليمها العالي.

حصلت “عليش” على درجة البكالوريوس في إنتاج الأفلام والرسم من كلية إيمرسون ومتحف الفنون في عام 1981. حصلت على درجتي ماجستير في الفنون: واحدة في إنتاج الأفلام من جامعة بوسطن والأخرى في كتابة اللغة الإنجليزية والشعر من جامعة نيو هامبشاير.

بعد تخرجها عملت باريناز عليش في مجالات مختلفة من إنتاج الأفلام في شركات بوسطن المستقلة، ثم شغلت منصب منسق الأفلام ووسائط الإعلام لمدة خمس سنوات في المكتبة الفرنسية والمركز الثقافي، الذي اندمج الآن مع التحالف الفرنسي في بوسطن.

في عام 1993 عادت باريناز عليش إلى طهران وأسست شركة "سمرقند"، وبعد ثلاث سنوات اتجهت إلى الولايات المتحدة وبدأت مشروع "أحلام دمشق"، وهي شركة تصميم مجوهرات يدوية متخصصة في الأحجار القديمة، قبل أن تبدأ الرسم بدوام كامل.

قامت باريناز عليش بنشر قصائد بالإنجليزية ونشرت مؤخرًا رواية بالفارسية وكتاب صوتي على أمازون، آي تيونز ومحلات الكتب ذات الصلة بالإضافة إلى توفرها في إيران.

تعيش عليش وزوجها يحيى غاراغوزلو معظم الوقت في بوسطن، وبعض الأوقات في طهران، ولديها ابنتان هما ليلى وهوما، والاستوديو الخاص بها في برايتون، ماساتشوستس.

معرض “غرف فارغة”

في ذات السياق، ونفس التوقيت ــ السادسة من مساء الإثنين المقبل 27 مايو الجاري ــ يفتتح بقاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان التشكيلي عمر شريف، والذي يقام تحت عنوان “غرف فارغة”، وتستمر فعالياته حتى 13 يونيو 2024.

يذكر أن “عمر شريف”، الشهير بـ"ويردو"، وُلد في مصر عام 2000، تم تشخيصه بمرض ضمور العضلات ‘دوشين’ في سن التاسعة ثم استخدام كرسي متحرك بعد ذلك بعامين، وبدأ عمر في تلقي دروس الفنون في سن السادسة، لكنه لاحقًا فشل في التكيف مع مرضه حيث ضعفت عضلاته وتوفي معلمه في الفن، ما دفع عمر إلى التوقف عن ممارسة الفن لمدة 4 سنوات.

على الرغم من هذه العقبات، وجد عمر الإلهام في أعمال الفنان الأمريكي “باسكيا” واستعاد شغفه بالفن،

ويعكس أسلوبه الفني الفريد رحلته الشخصية وإصراره على خلق فن بطريقته الخاصة، يستمر عمر في تحدّي التوقعات وعرض إبداعه وصموده من خلال فنه.