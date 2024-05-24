تعرف على أسباب وأعراض داء الزهايمر فى مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب “ما قبل الزهايمر”، من تأليف إبراهيم سلامة، وذلك في الخامسة من مساء اليوم الجمعة بمقر المكتبة والكائن في 42 شارع العروبة بمصر الجديدة.

أسباب حدوث مرض الزهايمر وأعراضه

كتاب “ما قبل الزهايمر”، يتناول أسباب حدوث مرض الزهايمر وأعراضه وكيفية تطوره. وتعقد الأمسية في إطار السعي إلى المحافظة على صحة أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالعادات والسلوكيات الصحية، من خلال إطلاق حملات وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية مدروسة تستهدف كافة الفئات وعلى مدار العام، انطلاقا من رؤية الجمعية ورسالتها في بناء مجتمع صحي معافى.

وبحسب المختصين، فإن مرض “الزهايمر”، هو خلل دماغي سُمي باسم الطبيب الألماني "ألوسي ألزهايمر"؛ الذي كان أول من وصف المرض عام 1906م، واستطاع بعده العلماء في القرن الماضي أن يتوصلوا إلى كثير من الحقائق المهمة حول مرض الزهايمر.

تعريف مرض الزهايمر

ويعرف الأطباء والمختصين “الزهايمر” بأنه: مرض دماغي متطور يدمر خلايا المخ؛ مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويؤثر بشدة في عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي، فيتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت، وغالبًا يؤدي إلى الوفاة. ويصنف مرض الزهايمر اليوم بكونه السبب الرئيس السادس للوفاة عالميًّا.

ولا يوجد علاج نهائي لمرض الزهايمر حاليًّا، ولكن يتم علاج الأعراض ودعم المرضى المصابين لجعل حياتهم أفضل ومساعدتهم في التعايش مع المرض.

أبرز أعراض الزهايمر

ومن أعراض الزهايمر فقدان الذاكرة وهو العرض الرئيسي لداء الزهايمر. وتتضمن المؤشرات المبكرة للمرض صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة. ومع تقدم المرض، تتدهور الذاكرة وتظهر أعراض أخرى.

في البداية، قد يكون الشخص المصاب بالمرض واعيًا بوجود صعوبة في تذكر الأشياء والتفكير بوضوح. ومع تدهور الأعراض، من المحتمل جدًا أن يلاحظ أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء المشكلات.

وتؤدي التغيرات الدماغية المرتبطة بداء الزهايمر إلى تزايد المشكلات من بينها فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر يستمر ويزداد سوءًا. ومع مرور الوقت، يؤثر فقدان الذاكرة في القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل.