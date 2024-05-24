أبرزها حفل "الحضرة المصرية" بقبة الغورى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الجمعة 24 مايو 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية الثقافية المختلفة، والتي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المصرية والمؤسسات المستقلة، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

حفل فرقة "وصال" بقصر بشتاك

ففي الثامنة مساء وضمن أجندة الدستور الثقافية، يقيم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا غنائيًا جديدًا لفرقة "وصال"، للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد صلاح.

وتشدو الفرقة بمجموعة من أغانيها منها: "ابدأ بنفسك، هنا والشوق غلبني، وبتوعديني ليه، جرب تبعدني عنك، أسافر في عيونك، وكيف الحب".

كانت الفرقة قد تأسست في ديسمبر 2020، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة الواعدة من محبي ودارسي الموسيقى العربية، تهدف إلى إحياءالطرب والتراث الغنائي الأصيل.

في ذات السياق، وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل جديد للإنشاد الدين والذي تحييه فرقة الحضرة المصرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية منها: "البردة، إلى المدينة، أننا فقراء، أول كلامي بمدح، زي النبي، يامجلي القمر بالنور، خذوني علي عيبي، خذني إليك، نور البدر، المسك فاح، ياللي أنت رايح للنبي، مدد ياسيدة، أدركنا يا الله" وغيرها.

4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية بنادى سينما أوبرا الإسكندرية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساء، عرض لأربعة أفلام فى نادى سينما أوبرا الأسكندرية وهي الروائية القصيرة "زي الطيور" إخراج أحمد سمير، "رد على صمت مستمع" إخراج علي نجاتي، "جودي" إخراج هانى قاسم إلى جانب الفيلم التسجيلى "آمين" إخراج سامح جمال، ويعقب العرض ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى.

كما يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في الثامنة والنصف مساء، أمسية موسيقية للعازفين صفاء الجندي (فلوت)، أماني غنيم (تشيللو) وأميرة حامد (هارب) بمشاركة ضيفا الشرف نغماية (بيانو)، ياسر غنيم (فيولينه).

يتضمن البرنامج عددًا من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت، دفورجاك، جلينكا، دوبلر، اندريس، كاسادو، بياتسولا وأعمال من التراث الفلكلوري لدول: "بولندا - المجر- روسيا"، بالإضافة إلى أحد المؤلفات اليابانية احتفالًا بمرور 150 عامًا على التعاون الثقافى اليابانى المصرى.

روحانيات الإنشاد فى معهد الموسيقى

وفي أجندة الدستور الثقافية، يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية، بمقره الكائن بشارع رمسيس، فى الثامنة والنصف مساء، حفل لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات.

يتضمن البرنامج مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة منها ميدلى الحجاج وصلوا على الهادى وزيدوا صلاته، وصلة من مقام الحجاز، صلوا على سيد الثقلين وغيرها.

وفي الثامنة والنصف مساء، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر أعمال الطرب العربى، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها: ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه وغيرها أداء حسام حسنى، أجفان ومؤمن خليل.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضًا، تعقد في السادسة مساء، بمؤسسة بنت الحجاز الثقافية، أمسية شعرية لمناقشة وتوقيع ديوان "جراح"، للشاعر دكتور محمد عباس، ويناقش الديوان كل من: دكتورة نوران فؤاد

دكتور إبراهيم عطية، الشاعر أحمد موسي، والكاتبة نادية عبد الحي.