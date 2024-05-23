الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق جائزة عالمية باسمها (خاص)

دكتور أحمد زايد
دكتور أحمد زايد

تطلق مكتبة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلسلة من الجوائز، من أبرزها جائزة عالمية باسم المكتبة، وجائزة للتشجيع على القراءة.

 تفاصيل سلسلة جوائز مكتبة الإسكندرية

 

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه خلال الأيام المقبلة، ستطلق المكتبة جائزة للتشجيع على القراءة بطريقة جديدة مبتكرة، وجائزة موجهة لإبداعات الطفولة.

وتابع: كما نحضر لإطلاق جائزة عالمية باسم مكتبة الإسكندرية، وأن المكتبة انتهت بالفعل من إعداد سلسلة من الجوائز سيتم إطلاقها قريبًا باسم المكتبة، وهي جائزة عالمية باسم مكتبة الإسكندرية.

 

إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة 

 

ولفت "زايد" إلى أن مجلس أمناء المكتبة كان قد عقد، أول أمس الثلاثاء، جلسته الأولى برئاسة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه مجلس الأمناء في بداية انعقاده الشكر لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على الالتقاء بأعضاء المجلس، رغم كثرة مشاغله، ولسعيه للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشروعات الثقافية والفكرية التي تقوم بتنفيذها المكتبة، وللدعم المتواصل الذي تقدمه أجهزة الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي، ولتبقى نافذة مصر على العالم، ونافذة للعالم على مصر.

وأضاف الدكتور أحمد زايد أن مجلس الأمناء استعرض في اجتماعه، أمس الأربعاء، ما تم خلال لقاء الرئيس السيسي، وتوجيهاته التي تقوم المكتبة على ترجمتها إلى خطط عملية وسياسات يتم تطبيقها على أرض الواقع، كما ناقش ما تم إنجازه من مشروعات على مدار عام، وأحيط علمًا بالمستجدات، وبخطة المشروعات الجديدة.

وأشار إلى موافقة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية على عدد من المشروعات والفعاليات والأنشطة الثقافية التي تأتى تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافق على إنشاء "دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة" على أرض تمتلكها المكتبة في برج العرب، وإنشاء مجمع مكتبة الإسكندرية للثقافة والفنون باسم "ارتقاء" على أرض تمتلكها في منطقة أبيس، كذلك إنشاء "مركز الابتكار الرقمي"، ومركز آخر للتدريب الإعلامي.

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

يشار إلى أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، في شتى المجالات، شارك منهم هذا العام: السير الدكتور مجدي يعقوب، دكتور أكمل الدين إحسان أوغلو؛ الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، لويز موشيكيوابو؛ سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وميجيل موراتينوس؛ وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، ودكتور محمد بن عيسى؛ وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة؛ رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين، وأمينة محمد؛ وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما، ودكتور مفيد شهاب، والمهندس هاني عازر، والكاتب الكبير محمد سلماوي؛ رئيس اتحاد الكتاب المصريين السابق.

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