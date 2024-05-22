«محاط بالحمقى».. ماذا جاء فى الكتاب الذى يقرأه الآن محمد صلاح؟

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أحدث قراءاته وهو كتاب "محاط بالحمقى".. الأنماط الأربعة للسلوك البشري، تأليف توماس إريكسون وترجمة عمر فتحي، وبيع منه أكثر من مليون نسخة.. فما قصة الكتاب الذي يقرأه حاليًا مو صلاح؟

إطلالة على كتاب يقرأه محمد صلاح

يستهل إريكسون مؤلف كتاب "محاط بالحمقى" الذي يقرأه صلاح وشارك صورته مع متابعيه من جمهوره ومحبيه من مقدمة بعنوان: "الرجل الذي كان محاطًا بالحمقي"، متسائلًا: "هل تشعر أحيانًا بأنك محاط بالحمقي؟ هل تجد صعوبة في التعامل مع الآخرين؟ هل ترغب في تحسين علاقاتك الشخصية والعملية؟. ويجيب: إذا كانت إجابتك بنعم، فربما يكون هذا الكتاب مفيدًا لك".

ويتكون الكتاب الذي يطالعه مو صلاح من 3 أجزاء رئيسية وهى: الأول ويتناول النظرية الأساسية للأنماط الأربعة ويشرح ماهيتها وخصائصها وتفاعلاتها.

بينما الجزء الثاني من الكتاب فيتحدث عن كيفية التعرف على الأنماط المختلفة، وكيفية التواصل معها بفعالية، وكيفية تجنب الصراعات وسوء الفهم.

أما الجزء الثالث فيتناول كيفية تطوير الذات والتكيف مع البيئات المختلفة، وكيفية استخدام الأنماط الأربعة لتحقيق النجاح والسعادة.

النظرية الأساسية لكتاب محمد صلاح.. محاط بالحمقى

والنظرية الأساسية في الكتاب المفضل لصلاح يقدم خلاله المؤلف نظرية بسيطة وعملية لفهم النفس والآخرين. يستند الكاتب إلى فكرة أن هناك 4 أنماط أساسية للسلوك البشري، وهى: الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، كل نمط له لون مميز، ويمثل مجموعة من الصفات والمهارات والتحديات.

لا يوجد نمط أفضل من الآخر، بل كل نمط له قيمته ودوره في المجتمع، لكن يمكن أن يكون هناك توافق أو تناقض بين الأنماط المختلفة، وهذا يؤثر على جودة العلاقات بين الأشخاص.

أما الجزء الثاني من كتاب صلاح فهو الجزء التطبيقي وفيه يقيم مؤلفه كيفية التعرف على الأنماط المختلفة وكيفية التواصل معها بفعالية، كما يقدم الكاتب نصائح وتمارين لتحسين مهارات التواصل والتفاوض والتعاون.

ويشرح الكاتب أنه لا توجد طريقة محددة أو موحدة للتعرف على الأنماط المختلفة، بل يمكن استخدام عدة طرق وأدوات، مثل مراقبة سلوك الأشخاص وطريقة تفاعلهم مع الآخرين، وملاحظة ما يقولونه ويفعلونه ويحبونه ويكرهونه.

الاستفسار، ومن خلاله يمكن طرح بعض الأسئلة لمعرفة ما يهم الأشخاص وما يحركهم وما يحتاجونه، وما هي أهدافهم وقيمهم ومبادئهم. وينصح الكاتب بأن تكون مرنًا ومتعدد الجوانب، وأن تتعلم كيف تتعامل مع كل نمط بشكل ملائم، وأن تستخدم اللغة والإيماءات والتعبيرات التي تناسب كل نمط، وأن تتجنب الكلمات والسلوكيات التي تثير غضبهم أو مللهم.

التطوير الذاتي في كتاب محمد صلاح

بينما في الجزء الثالث والمعنون بالتطوير الذاتي من كتاب محاط بالحمقى، والذي يعكف محمد صلاح على قراءته في الوقت الحاضر، يقدم خلاله مؤلفه إريكسون، كيفية تطوير الذات والتكيف مع البيئات المختلفة، وكيفية استخدام الأنماط الأربعة لتحقيق النجاح والسعادة.

يقدم الكاتب في هذا المبحث تمارين ونصائح لتحسين الصحة والعافية والتوازن. كما يشرح أنه لا يوجد نمط مثال أو مطلوب، بل يمكن لكل شخص أن يكون متوازنًا ومتعددًا، وأن يستفيد من مزايا كل نمط، وأن يتجنب سلبياته. وكيف يمكن لكل شخص أن يتعرف على نقاط قوته وضعفه، وأن يحاول تحسين مهاراته والتغلب على التحديات التي تقابله في حياته.