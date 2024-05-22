الأحد.. "العودة إلى الجذور" يكرم أبو الحسن سلام بالإسكندرية

استمرارًا للاحتفاء بمبدعي مصر، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة لقاء أدبيا، لتكريم الكاتب والناقد الكبير أبو الحسن سلام، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل في رحاب قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية.

يتضمن اللقاء الذي يديره المخرج محمد الزيني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للناقد أبو الحسن سلام وأبرز أعماله وعمله كعضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية، بمشاركة المخرج د.جمال ياقوت، الأديب د. مدحت عيسى، والناقد د. شريف حمدي.

والدكتور أبو الحسن سلام كاتب وناقد ومخرج مسرحي، مواليد مركز طما بسوهاج عام 1941 انتقل للإسكندرية عام 1958 والتحق بكلية الآداب، وحصل على الدكتوراه في (نظرية المسرح في النص والعرض) عام 1986.وهو عضو نقابة المهن التمثيلية واتحاد الكتّاب.

أبو الحسن سلام صاحب بصمة إبداعية مؤثرة

وأبو الحسن سلام صاحب بصمة إبداعية مؤثرة في مجال العمل الثقافي، أسس فرقة المسرح السياسي، وفرقة سيد درويش الاستعراضية، وشارك في تأسيس قسم المسرح بكلية الآداب بالإسكندرية، وشعبة المسرح بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود.

أخرج سلام أكثر من 40 عرضا مسرحيا، وله الكثير من المؤلفات والدراسات المسرحية من أهمها "الإيقاع في فنون التمثيل والإخراج المسرحي ــ اتجاهات النقد المسرحي المعاصر ــ جماليات الفنون الأدبية – التشكيلية – المسرحية، الظاهرة الدرامية والملحمية في رسالة الغفران ــ المخرج المسرحي والقراءة المتعددة للنص ــ مقدمة في نظرية المسرح الشعري، وغيرها من المؤلفات التي لا تزال تحت الطبع، والأعمال المترجمة.

يشار إلي أن برنامج "العودة إلى الجذور" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث مسعود شومان، ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الكتاب وتقديم شهادات حول علاقة تجاربهم الإبداعية بالمكان وتراثه عبر العودة إلى جذورهم، ويقوم على تنفيذ الفعالية الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.