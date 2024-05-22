منى خليل: الكتب الإلكترونية مهمة أحيانًا.. وهذه الروايات لا يمكننى الاستغناء عنها

مكتبات المثقفين 26

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ 26 من حلقات هذه السلسلة من الحوارات تحدثنا الكاتبة الروائية منى خليل، صاحبة ومؤلفة رواية “سرداب الأميرة سميحة”، والمجموعة القصصية “زينب والأيام الوهمية”، عن مكتبتها وأول كتاب اقتنته، وما الكتاب الذي لا تستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبتها وغير ذلك.

متى اشتريت أول كتاب؟

أول كتاب اشتريته كنت في المرحلة الابتدائية حوالي عشر سنوات بدأت بالمجموعة القصصية سلسلة رجل المستحيل، ثم دخلت إلى عالم مصطفى محمود الذى سحرنى.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

معظم الكتب المهمة بمكتبتي تاريخية لمؤرخى التاريخ المصري القديم والحديث، من أمثال المؤرخ المصري الكبير عبد الرحمن الرافعى، وكتب المفكر الكبير صلاح عيسى، وطبعا المثير جدا من الروايات لكبار الروائيين من الرواد وحتى المعاصرين من المصريين والعرب، وجميع الكتب مهمة ونادرة، لأنها تضم معظم التاريخ القديم والحديث.



ما الكتاب الذى لا يمكنك الاستغناء عنه؟



كل كتاب بالنسبة لي مهم، لأنني اقتنيته لسبب المعرفة والبحث، وأحيانا أحتاج إلى الرجوع إليه في بعض كتاباتي خاصة الرواية التاريخية منها كما في روايتي الأخيرة “سرداب الأميرة سميحة”.

ما الكتاب الذي لديك منه أكثر من نسخة منه؟



الكتاب الذي لدي أكثر من نسخة تقريبا كتب صلاح عيسى.. معظمها لدي منها أكثر من نسخة.

هل فكرت أن تستغنى عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

فكرت فعلا أن أكتب وصية بخصوص مكتبتي الكبيرة. وأن أقوم بالتبرع بالكتب إلى أي هيئة ثقافية أو أية منظومة تستهدف الثقافة وتكون صدقة جارية، علم ينتفع به، لأن كل الكتب في مكتبتي نادرة ومهمة.



كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

مررت ببعض الظروف الحياتية في الانتقال من منزل إلى منزل في بداية حياتي وفقدت بعض الكتب بسبب عدم الاستقرار، لكن عوضني الله بالكثير والاستقرار، فحافظت على الكتب وبدأت بترتيب أهدافي.



ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثري عليه؟



بعض المجلات القديمة التى كانت تصدر فى بدايات القرن العشرين.



هل تشترين كتبا ولا تقرأيها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

كل كتاب أشتريه أقرأه وأتفرغ للاطلاع عليه.

هل تحددين ميزانية لتزويد مكتبتك موسميًا في مناسبات كمعرض الكتاب؟



أكيد هناك ميزانية مخصصة لشراء الكتب، الكتب جزء من احتياجاتي الأساسية في الحياة. وأشتريها طوال العام وليس فى معرض الكتاب فقط.

هل تعيرين كتبك لأحد وهل تستعيديها أم لا ترد إليك، وهل تستعيرين كتب من الأصدقاء وهل تعيديها؟

أعير كتبي إذا طلب أحد الأصدقاء، وأستعير منهم فتبادل الكتب شيء مهم أحيانا.

هل هناك تأثير للتكنولوجيا على القراءة؟

نعم، تأثير التكنولوجيا على القراءة أصبح شيئا هاما، فهو يوفر الجهد بالمغامرة لشراء كتاب غير نافع. فالتكنولوجيا أحيانا تفيد بإعطاءنا نبذة عن الكتب، مثل بعض التطبيقات الخاصة بالكتب.

وماذا عن قراءة الكتب الإلكترونية؟



الكتب الإلكترونية أصبحت مهمة في بعض الأحيان، لكن الكتاب الورقي بصمة لا غنى عنه.