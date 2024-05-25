سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 25-5-2024

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة، وذلك مع انطلاق أول رحلات حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، ورغبتهم في توفير عملة سعودية تكفي طوال موسم الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-5-2024

نقدم لكم من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-5-2024 وفقًا للوحة تحديث التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.41 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.36 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.42 جنيه للشراء و12.44 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.42 جنيه للشراء و12.44 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.49 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الريال نحو 12.37 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 12.40 جنيه للشراء و12.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

العملة الأمريكية سجلت في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي، وذلك وفقًا لبيان البنك السعودي المركزي.



أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 50.77 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 59.22 جنيه للشراء و59.42 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 151.73 جنيه للشراء و152.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.68 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.