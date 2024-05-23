الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد دهس سيدتين.. هل يواجه عباس أبوالحسن مصير عصام صاصا؟ (فيديو)

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

تصدر الفنان عباس أبو الحسن، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دهسه لسيدتين إثر حادث مروري في منطقة الشيخ زايد، وتسبب الحادث في إصابة السيدتين بكدمات وكسور بأمكان متفرقة بالجسد، بينما أصيب “أبو الحسن” في قدمه.

عباس أبو الحسن يتصدر التريند لهذا السبب

وتحفظت أجهزة الأمن بـالجيزة على الفنان وتم الإفراج عنه بكفالة مالية، بعد خضوعه للتحقيق وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس سيدتين بأحد طرق مدينة الشيخ زايد.

تستعرص الدستور في الفيديوجراف التالي التفاصيل الكاملة عن حادث الفنان عباس أبوالحسن. 

الفنان عباس أبو الحسن منطقة الشيخ زايد الأجهزة الأمنية أمن الجيزة الفيديوجراف

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