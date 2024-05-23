بعد دهس سيدتين.. هل يواجه عباس أبوالحسن مصير عصام صاصا؟ (فيديو)

تصدر الفنان عباس أبو الحسن، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دهسه لسيدتين إثر حادث مروري في منطقة الشيخ زايد، وتسبب الحادث في إصابة السيدتين بكدمات وكسور بأمكان متفرقة بالجسد، بينما أصيب “أبو الحسن” في قدمه.

وتحفظت أجهزة الأمن بـالجيزة على الفنان وتم الإفراج عنه بكفالة مالية، بعد خضوعه للتحقيق وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس سيدتين بأحد طرق مدينة الشيخ زايد.

تستعرص الدستور في الفيديوجراف التالي التفاصيل الكاملة عن حادث الفنان عباس أبوالحسن.