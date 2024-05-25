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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 25-5-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 25-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب موجة حارة تضرب البلاد خلال شهور فصل الربيع بسبب التغييرات المناخية.


أخبار حالة الطقس اليوم السبت 25-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 25-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عن انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على كافة المحافظات خلال الساعات القادمة حيث يعود الطقس إلى الاعتدال خلال ساعات النهار وطقس لطيف خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة منها وذلك بانخفاض في درجات الحرارة من 3-4 درجات مئوية.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية ورسمت خريطة للتنبؤات الجوية.


حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 25-5-2024

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة حيث تكون درجة الحرارة المتوقعة العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية بسبب الأجواء القادمة من البحر المتوسط.

 

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر ستكون معتدلة من ارتفاع يتراوح من بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

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انكسار الموجة الحارة.. وانخفاض درجات الحرارة بمعظم المحافظات

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم السبت 25-5-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

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الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة 

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