الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يجدد عقد أحمد فتحى.. والإعلان الرسمى خلال أيام (خاص)

أحمد فتحي
أحمد فتحي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن موقف أحمد فتحي النهائي من الاستمرار مع الفريق السماوي الموسم المقبل من عدمه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لا أحد يختلف على إمكانيات أحمد فتحي، فهو يمتلك خبرات دولية إفريقية كبيرة".

وأضاف: "بيراميدز سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخ النادي، هدفنا المنافسة على اللقب وليس الوصول للأدوار النهائية".

وأكمل المصدر: "نرفض أن نكون مجرد ضيوف شرف في البطولة، لذلك قررنا الاحتفاظ بالعناصر الدولية أصحاب الخبرات الإفريقية الكبيرة".

وواصل: "أحمد فتحي وشريف إكرامي من أهم هذه العناصر على الرغم من قلة مشاركتهم مع الفريق، إلا أن وجودهم مع بيراميدز أمر حتمي وضروري".

واختتم المصدر قائلًا: "الظهير الأيمن الدولي أحمد فتحي قام بتجديد عقده مع بيراميدز لمدة موسم واحد، وسيتم الإعلان رسميًا عن ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز نجح حتى الآن في إبرام العديد من الصفقات المميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، مثل ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، وثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو، والدولي الكونغولي فيتسون مابيلي مهاجم يانج أفريكايز التنزاني وهداف الكونفيدرالية السابق، فضلًا عن تفعيل بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي المعار من التعاون السعودي.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق السماوي للتحديات المحلية والقارية، التي تنتظره الموسم المقبل، مثل دوري أبطال إفريقيا في الظهور الأول لبيراميدز، وكذلك المواجهة المرتقبة والمنتظرة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم المنقضي 2022 /2023، وكأس مصر نسخة الموسم الجديد 2023 /2024، ومسابقة الدوري الممتاز وكأس أبطال السوبر "النخبة"، بمشاركة الأهلي حامل لقب الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك في البطولة حتى الآن.

بيراميدز أحمد فتحى الميركاتو الصيفي 2023 تجديد عقد أحمد فتحي عقد أحمد فتحي

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