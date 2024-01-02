خبير اقتصادي: لدينا مرونة في سعر الصرف ومعدلات التضخم على كل مستوى العالم

قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن المرونة في سعر الصرف أن يطلق الموضوع للعرض والطلب لكن بمحددات ونسب، بحيث لا يتخطى أرقام معينة، ثم أتدخل بآليات ضخ من جانب العرض ومن جانب الطلب، مشيرًا إلى أن التحرير الكامل أن يتم تركه للعرض والطلب أيًا كان التغيير الذي يحدث فيه، وكذلك التعويم.

وأضاف “علي”، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه عبر برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أننا في مصر لدينا مرونة في سعر الصرف لأنه تحرك من 15 جنيها إلى 20 إلى 26 وحتى 31، وثابت عند هذه النقطة، مؤكدًا أن هذا الثبات نظرًا لتأثير سعر الصرف على معدلات التضخم ولا يمكن أن ننكرها في مصر، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم على كل مستوى العالم.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العالم حينما يرى أن معدلات الضخم وصلت إلى 10%، فإن تلك النسبة في الدول النامية تصل إلى 80%، وفي مصر 30%، وبالتالي فإن التضخم مشكلة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن من أهم التحديات التي تواجهنا في مصر خلال 2024، هو التضخم.

علاقة سعر العملة بالتضخم

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه حينما أخفض فإنه يتم تخفيض الجنيه المصري لأنني دولة مستوردة، فإذا كان العكس فهذا سيكون أمر جيد، فتخفيض العملة يرفع السعر، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار سيؤثر على التضخم وأن الجنيه المصري سعره يقل ودائمًا نستورد فالأسعار حينها ترتفع وهذا ما يعرف بالتضخم.