أستاذ علوم سياسية: يجب لم شمل الفلسطينيين للوقوف أمام الاحتلال

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إنه قبل إقصاء حماس عن الحكم في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، يجب أن ندعو أطراف السلطة الفلسطينية أن يجتمعوا على هدف واحد وهو لم الشمل الفلسطيني، من أجل الوقوف أمام هذا الاحتلال، وهذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأضافت عثمان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة قناة "النيل للأخبار"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن من قبل عن المخطط للجميع بأنه لا عودة للفلسطينيين للقطاع مرة أخرى، وخاصة الشمال، سواء السكان الأصليين أو غيرهم، وبدأت الأمور تترتب على هذا الأمر من قبل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن المخطط الإسرائيلي هو محاولة إقصاء جميع الفلسطينيين عن غزة.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية أن هناك حركات شعبية منذ أيام ظهرت في إسرائيل للمنادة بالعودة إلى استيطان غزة، مشيرةً إلى أن هذا كله يؤدي إلى نظرة المخطط الأول الذي قدم من اليمين المتطرف إلى الكنيست، والذي تبنته الحكومة، والذي يتمثل في الخارطة الذي رفعها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في فرنسا، ومن بعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة.

وأكدت أستاذ العلوم السياسية أن هذه الخريطة أظهرت أن قطاع غزة يخلو من السكان الفلسطينيين والأكثر من ذلك السيطرة الإسرائليية على الضفة الغربية بشكل كامل، وهذا ما يؤكد المخطط الإسرائيلي نحو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، من أجل السيطرة التامة على ما حصل عليه الفلسطينيون في أعقاب معاهدات السلام من جزء من أراضيها.