الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكري: زيارات بلينكن للمنطقة تعني احتمالية استمرار الحرب بغزة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

هاجم الإعلام مصطفى بكري، وزارة الخارجية الأمريكية والوزير أنتوني بلينكن، وذلك بسبب الدعم الأمريكي العلني المستمر للكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب أقسى الجرائم البشرية عبر التاريخ.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كلما زار المنطقة العربية تأكد أنه سيحدث قلق واضطرابات جديدة.

وأضاف في حديثه، أن زيارات أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط أكدت جميعها استمرار الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، وهذا الدعم يعني عدم احتمالية توقف الحرب إلا بعد أن يحقق الكيان الصهيوني أهدافه.

الدعم الأمريكي لإسرائيل 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى وجهه نظر خاصة بها وهي أن مهمة اسرائيل ستنتهي عندما يستشهد آخر فلسطيني على أرضه، ولهذا يقوم الاحتلال الآن بقصف المدنيين في أماكن تمركزهم لتحقيق مفهوم الإبادة الجماعية.

بكري مصطفى بكرى على مسئوليتي صدى البلد زيارات بلينكن للمنطقة

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