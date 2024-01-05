الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى: مصر تسدد ديونها فى موعدها.. والرئيس يفعل المستحيل للنهوض بالوطن

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية لم تتخلف عن سداد ديونھا خلال الفترة الماضية، وما يُقال بشأن هذه المسألة شائعات ليس لها أساس من الصحة.

سداد الديون المصرية

وأكد مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أحد المصادر المصرية الرفيعة أكد أن الدولة المصرية تسدد الديون في مواعيدھا المقررة.

مصر لم تتخلف عن السداد

وتابع: "ديون مصر فى الفترة من 1 يوليو 2023 حتى الفترة 20 ديسمبر 2023 سددت أكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024".

واستطرد: "الدولة المصرية جاھزة لسداد الديون المستحقة فى مواعيدھا دون تأخير".

جهود القيادة السياسية 

وأشار “بكري” إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على الدولة المصرية بكل مقتنياتها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يفعل المستحيل من أجل نهضة الوطن.

وذكر أنه لا بد من الالتفاف حول الرئيس السيسي الوطني الشريف من أجل الحفاظ وحماية مصر، موضحا أن الرئيس السيسي نقل مصر نقلة فريدة من نوعها غير مسبوقة.

بكري مصطفى بكرى صدى البلد سداد الديون المصرية حقائق وأسرار

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