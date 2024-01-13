السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق طباخ قتل صديقه بالإسكندرية إلى المفتى

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، إحالة أوراق المتهم "أ.ع.ر" طباخ، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد في مارس المقبل للحكم، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ا.م".

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "أ.ع.ر"، طباخ، تربطه علاقة صداقة قوية بينه وبين المجني عليه "م.ا.م"، ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب ادعاء المتهم قيامه بتصوير المجني عليه عاريا، وانقطعت الصلة بينهما، ثم عادا مرة أخرى للتلاقي، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم إلى الشقة محل البلاغ ومعه اثنان من أصدقائه، وحال تواجدهم توجه المجني عليه إلى الشرفة فلحق به المتهم، وحدثت مشاجرة قام على أثرها المتهم بتوجيه عبارة "أنا هموتك"، وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وحاول المتهم الفرار إلا أنه تم ضبطه من قبل الجيران، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

إحالة أوراق متهم المفتي إحالة اوراق طباخ للمفتي الإسكندرية

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