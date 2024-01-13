المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة طفل بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بسرقة الطفل المجنى عليه "ز. س" بالإكراه، وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على نقوده ومتعلقاته تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.