انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار فى الصف

أمرت نيابة الصف الجزئية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار إثر انفجار أسطوانة غاز وفحص العقار لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

حيث أصيب 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز منزلية داخل عقار في الصف بالجيزة.

البداية كانت بورود بلاغ الى الأجهزة الأمنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز منزلية داخل عقار في الصف بالجبزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الاطفاء الى موقع البلاغ وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز منزلية داخل عقار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المجاورات.