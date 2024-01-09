مصابان في حادث تصادم سيارة ملاكي بالإسماعيلية

كشف مصدر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية - السويس دائرة مركز فايد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهما ورعايتهما طبيا.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، كما تمكن ضباط المرور والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فايد من رفع السيارات من على الطريق.