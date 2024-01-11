التحريات: ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالجيزة

كشفت التحريات الأوّلية أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق شقة سكنية وتفحّم محتوياتها في منطقة أوسيم بالجيزة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم في الجيزة دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة، ونشوب حريق داخل شقة سكنية بأوسيم في الجيزة

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.