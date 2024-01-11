الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا فى ترعة السويس بالإسماعيلية

جثة طفل
جثة طفل

صرحت نيابة فايد الكلية، بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا عقب انقلاب سيارة داخل ترعة السويس عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مركز ومدينة فايد، من انتشال سيارة سقطت فى ترعة السويس دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقى طفل مصرعه وتم إنقاذ اثنين من الغرق.

كان مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة في  ترعة السويس دائرة مركز فايد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية بمركز فايد إلى مكان الحادث، ونجحت بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد من انتشال السيارة من ترعة السويس.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإنقاذ طفلين آخرين من الغرق، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

التصريح بدفن جثة طفل غرق سيارة ترعة السويس فايد

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