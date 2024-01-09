"كان عايز يفرض عليا كارته".. اعترافات سائق قتل "تباع" في حلوان

"كان عايز يفرض عليا كارته علشان اركب زباين" بهذه الكلمات اعترف السائق المتهم بقتل تباع بارتكاب جريمته بحلوان

حيث كشف المتهم أنه ارتكب جريمته نتيجة مشاجرة لكنه لم يقصد قتل المجني عليه بينما تشاجر معه عندما رفض التباع أن يقوم السائق بتحميل السيارة بالركاب إلا بعد دفع مبلغ مالي يسمى "الكارته" وعندما رفض المتهم دفع المبلغ قام المجني عليه بالتشاجر معه وسبه فاستل المتهم سلاحه الأبيض وقام بتسديد طعنة له أودت بحياته في الحال.

وكانت نيابة حلوان الكلية، أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، في مسرح واقعة مقتل تباع على يد سائق طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

بداية الواقعة جاءت بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، أقروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.