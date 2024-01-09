الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مقتل تباع بحلوان

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

أمرت نيابة حلوان الكلية بتفريغ كاميرات المراقبة، في مسرح واقعة مقتل تباع على يد سائق طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

بداية الواقعة جاءت بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، أقروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حلوان تفريع تفريغ كاميرات مقتل تباع

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