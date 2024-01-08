التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوي المنيا

صرحت النيابة العامة بدفن 3 أشخاص عقب مصرعهم إثر انقلاب “ميكروباص” بالطريق الصحراوي في المنيا عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار بنطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل المنيا بـ 5 كليو مترات.



انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المنيا، لموقع الحادث وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات ً