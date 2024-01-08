إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بقرية دسوق

كشف مصدر أمني إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية، على طريق الصالحية دسوق، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية، على طريق الصالحية دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تبين من دفاتر المستشفى إصابة طارق عبد الوكيل، 20 سنة، بجرح قطعى بالرأس، محمد سامح غراب، 20 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم وإبراهيم محمد السعيد، 21 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات تحت الملاحظة والعلاج باستقبال المستشفى.