ضبط 6 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم أسلحة وعقاقير مخدرة ومناظير طبية

قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، بتحرير 6 محاضر ضبط جمركي، في مبنى الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

وحررت الإدارة الثالثة بقيادة أسامة محمد دياب، مدير الإدارة وأحمد عمر عبد القادر، نائب المدير خمسة محاضر ضبط، الأول محضر ضبط جمركي رقم ١٥١ راكب مصري قادم من الكويت بحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن ٩ خناجر و٨ مطاوي أحجام متنوعة ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد السلام ومحمد جمال فرج مأمورا الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان وسامح سيد، مدير الإدارة تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والمحضر الثاني ضد راكب مصري أيضا قادم من باريس بحوزته ٣٠٨ كبسولات لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية وعمرو سليمان مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمود سعد الدين رئيس القسم تحت اشراف خالد شعبان مدير الحركة.

والمحضر الثالث رقم ١٥٣ ضد راكب أجنبي قادم من برشلونة علي الخطوط الإسبانية بحوزته ثلاث لفافات صغيرة بها مخدر الكوكايين، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال فرج، مأمور الجمرك، وخالد عبد الرحمن، مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة.

والمحضر الرابع رقم ١٥٤ ضد راكب أجنبي قادم من بوخارست علي الخطوط الرومانية بحوزته تسع عبوات بهم مخدرات متنوعة عبارة عن ثلاث علب بهم كيك وحلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ٦٠٠ جرام وكيكة مخلوطة بنفس المخدر بوزن ١٠٠ جرام وكرتونتين بهما أكياس تحتوي على نفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية وهيثم الدمرداش ومني رشدي في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تحت اشراف أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة.

والمحضر الخامس ضد راكب مصري قادم من المدينة المنورة علي الخطوط السعودية حاول تهريب ١٢٠ شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات بوضعها داخل علب أدوية بنادول، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال واحمد جمال رشدي وأحمد عاطف عبد الفتاح مآمير الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة محمود رمضان مأمور الجمرك تحت إشراف احمد فتحي مدير الحركة.

من جانبه قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة، وأحمد حسن الحكش، نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٠ ضد راكب أجنبي من أصل مصري قادم من باريس على الخطوط الفرنسية حاول تهريب ١٣٩ منظار طبي ومستلزماتهم، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر وحاتم الضيف مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم وهاني مصطفي، رئيس القسم تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة شارك في الضبط سيد فؤاد مأمور الجمرك.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتعليمات من الدكتور محمد معيط وزير المالية.