الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

مأمورية الفيوم تنجح في ضبط المتهمين بقتل شقيقتهما وعشيقها بالمعصرة

جثة
جثة

شهدت  منطقة المعصرة قبل أيام، جريمة قتل راح ضحيتها فتاة في العشرين من عمرها، ورجل يكبرها بأعوام، وجدا غارقين في دمائهما وتبين من التحريات أن أشقاء المجني عليها شابين وفتاة وآخرين هما من قاموا بارتكاب الجريمة بدافع الشرف.

وتبين من تحريات المباحث أن الشقيقين هربا إلي محافظة الفيوم، قبل أن تنجح مأمورية مشتركة من ضباط مدرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، في وضع خطة محكمة للقبض على الشقيقين، وتمكن رجال مباحث المعصرة بقيادة المقدم مازن خاطر بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم من القبض على المتهمين أثناء تواجدهم في إطسا بالفيوم.

واعترفت المتهمة شقيقة المجني عليها، أنها ذهبت يوم الواقعة برفقة أشقائها و3 من أصدقائهم إلى مقر الشركة، وأخبروا الحارس بأنهم حضروا من أجل العمل، وكان بحوزتهم آلة حادة وكوريك، وصعدوا إلى الشقة وحين شاهدتهم المجني عليها طلبت عدم الحديث في حضور أصدقاء شقيقها.

وأضافت المتهمة، أنها قامت بتهديد المجني عليه للزواج من شقيقتها تجنبًا للفضيحة، إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه لن يتزوج منها، ونشبت مشادة كلامية قام على إثرها أشقاء المجني عليها بضربه بالكوريك حتى لقى مصرعه، ثم قاموا بتقييد الفتاة وذبحها أحدهما مستخدما الآلة الحادة وفرا هاربين من الشقة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من حارس عقار تضمن العثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني مالك الشركة والفتاة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة بحي المعصرة.

ذبح شقيقه اعتراف المتهمين القبض على المتهمين المعصرة

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