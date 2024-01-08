الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهمين جدد في "جريمة المعصرة"

متهمين
متهمين

بدأت نيابة حلوان، اليوم الاثنين، التحقيق مع متهمين جدد في قضية قتل رجل وفتاة داخل شقة بمنطقة المعصرة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، القبض شقيقي مرتكبي الحادث.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من حارس عقار تضمن العثور على جثتي مالك شركة وفتاة عشرينية، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.

واعترفت المتهمة شقيقة المجني عليها، بأنها ذهبت يوم الواقعة برفقة أشقائها و3 من أصدقائهم إلى مقر الشركة، وأخبروا الحارس بأنهم حضروا من أجل عمل، وكان بحوزتهم آلة حادة وكوريك، وصعدوا إلى الشقة وحين شاهدتهم المجني عليها طلبت عدم الحديث في حضور أصدقاء شقيقها.

وأضافت المتهمة، أنها هددت المجني عليه للزواج من شقيقتها إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه لن يتزوج منها، وبعد ذلك نشبت مشادة كلامية قام أشقائها على إثرها بضربه بالكوريك حتى لقى مصرعه، ثم قاموا بتقييد حركة الفتاة وقام شقيقها بذبحها مستخدمًا الآلة الحادة وفروا هاربين من الشقة.

 

 

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