استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس 4 متهمين بقتل فتاة وخبير زراعي داخل شقة، في المعصرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة حوادث حلوان الكلية، أمرت بحبس ٤ متهمين بينهم شقيقة المجني عليها في شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار اثنين آخرين من المحرضين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتبين أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم دفاعًا عن الشرف، حيث أن المجني عليها تمر بأزمة نفسية دفعتها للهروب من عائلتها في محافظة الفيوم، وكانت تحاول أن تنتحر ولكن المتوفي أقنعها بالعدول عن الفكرة والذهاب والحياة معه واستغل ضعفها وعاشرها دون أي علاقة مشروعة تربطهما وعاشت معه.



وعقب ذلك هاتفت المجني عليها شقيقتها وأخبرتها بما وصلت له وأخبرتها بمكانها، وهنا توجهت شقيقتها بصحبة شقيقها وآخرين من العائلة وطلبوا من المتوفي الزواج بها لكنه رفض فتعدوا عليه بسلاح أبيض ومزقوا جسده وخلال مقاومتهم تعدت عليه شقيقة الفتاة بآلة حادة على رأسه فتهشمت أجزاء من الخلف منها.



وعقب أن تأكدوا من وفاة المجني عليه قام شقيقها بذبحها بجرح طعني في الرقبة فتوفيت في الحال.