الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر.. تفاصيل جهود الأجهزة الأمنية والرقابية لمواجهة الاحتكار

ضربات متتالية حققتها الأجهزة الرقابية والأمنية للمتلاعبين بأقوات المواطنين على مدار الأيام المنقضية، خاصة في مجال السلع التموينية، وكان آخرها بيان النيابة العامة، الذي أحال 15 موظفا و24 من أصحاب مشروع جمعيتي إلى الجنايات بتهمة تعطيش السوق وبيع السكر والزيت في الأسواق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قيمتها 58 مليون جنيه من فارق الأسعار.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين خلال الأيام الماضية من ضبط أطنان من السكر والسلع التموينية بحوزة تجار داخل مخازن تموينية تم تخزينهم لحجبهم عن المواطنين وبيعهم في السوق السوداء بسعر أزيد من الأسعار الرسمية بغرض الاحتكار والتربح

ضبط ٥٠ طن سكر بنبروه

حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام مالك محل تعبئة مواد غذائية بإدارة مخزن مستأجر «دون ترخيص»، كائن بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين، وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة، والتلاعب بتاريخ الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 50 طن سكر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط طن سكر بحوزة سائق بالضاهر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من القضايا التموينية منها ضبط سائق سيارة نقل بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته طن سكر وكميات من السلع الغذائية المتنوعة.

وبمواجهته اعترف بتجميع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط ٢٣٠ كيلو من سكر المبادرة داخل مخزن ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث التموين، للمرة الثانية من ضبط كميات كبيرة من السكر المدعم لا يجوز حيازتها أو صرفها إلا بالإشراف الرقابى.

وتم ضبط أحد مخازن التوريدات الخاصة بالمواد الغذائية بحوزته كمية تقدر بـ230 كجم من السكر التابع لمبادرة تخفيض الأسعار معبأ داخل أكياس زنة الكيس 1 كجم مدون عليه سعر 27 جنيهًا للكيلو دعمًا من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل الأجهزة الرقابية بالدولة

الرقابة الادارية تضبط عددا من المسئوليين بالتلاعب في القضايا التموينية

ومن جانبها قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارٍ التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، أشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى كل محافظات الجمهورية والبالغ عددها 8215 منفذًا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكل المنافذ، وكذلك لكل بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيدًا لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.