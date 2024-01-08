مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث سير بطريق الواحات

كشف مصدر أمني عن مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين فى تصادم على طريق الواحات وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان البلاغ.

فور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق الواحات ووجود مصابين ووفيات هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص ومصرع شخصين وإصابة 7 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة نقل والاصطدام بالسيارتين الأخريين.

ونقلت سيارات الاسعاف الضحايا إلى المستشفى ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة