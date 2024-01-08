الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

حادث مروع.. مصرع وإصابة 17 شخصًا على صحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص
مصرع 3 أشخاص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، مساء الإثنين، حادث مروع حيث انقلب ميكروباص وتسبب الحادث في مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 14 آخرين.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثث في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، بينما نقل. المصابين لتلقى الإسعافات اللازمة وقام رجال الأمن بإجراء المعاينات اللازمة وإزالة آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل المنيا بـ 5 كليو مترات.

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