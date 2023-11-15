الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن سائق متورط في سرقة الفنانة جوري بكر

الفنانة جوري بكر
الفنانة جوري بكر

تواصل نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في سرقة سائق للفنانة  جوري بكر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا، من الفنانة جوري بكر، بفقدان حقيبتها حال استقلالها إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامتها، تحتوي على مجوهرات وملابس ومكوي غالية، تقدر بقيمة بربع مليون جنيه.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، تم القبض عليه.

نيابة النزهة الجزئية فنانة جوري بكر تحريات المباحث سرقة التحقيق

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