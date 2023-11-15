الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى سرقة حقيبة الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة

جورى بكر
جورى بكر

تباشر نيابة النزهة التحقيق في واقعة سرقة حقيبة  الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة وذلك عقب عودتها من شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الفنانة جورى بكر تعرضت لسرقة حقيبتها في صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الجوي، وذلك أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.

txt

بسيارة ربع نقل.. اعترافات عصابة سرقة السيارات في حلوان

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحقيبة بها متعلقات شخصية عبارة عن عقد ذهب مرصع بالأحجار الكريمة وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وجهاز إرضاع صغير وبعض المجوهرات الثمينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة النزهة سرقة شرم الشيخ مطار القاهرة الجوي الاحجار الكريمة

مواد متعلقة

ضبط عصابة سرقت 11 دراجة نارية ببني سويف

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

يحيي السنوار: الغرب يساعد الاحتلال على قتلنا بمساعداته غير المحدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء