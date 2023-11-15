التحقيق فى سرقة حقيبة الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة التحقيق في واقعة سرقة حقيبة الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة وذلك عقب عودتها من شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الفنانة جورى بكر تعرضت لسرقة حقيبتها في صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الجوي، وذلك أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحقيبة بها متعلقات شخصية عبارة عن عقد ذهب مرصع بالأحجار الكريمة وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وجهاز إرضاع صغير وبعض المجوهرات الثمينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.